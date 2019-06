INDUSTRIA TEDESCA PRECIPITA

venerdì 7 giugno 2019La produzione industriale tedesca e' scesa ad aprile dell'1,9%. Il calo e' quattro volte maggiore alle previsioni degli analisti che indicavano un calo dello 0,5%. Anche la Bce nelle previsioni del 2019 rese pubbliche ieri da Draghi non ha fatto alcuna menzione del tracollo industriale tedesco, causato dalla durissima riduzione delle esportazioni sia verso gli Stati Uniti sia verso la Cina. Principale delle attività industriali che hanno segnato il tracollo rispetto il 2018 è quella del settore auto. Segue in generale la meccanica e l'ingegneria tecnica. Alla luce di questi dati, è da rivedere al ribasso il Pil della Germania per il prossimo trimestre, che potrebbe calare dal già ristagnate 0,5% su base annua del primo trimestre 2019. Complessivamente, il Pil tedesco se non ci fosse una ripresa dell'attività industriale nel terzo trimestre del 2019 potrebbe segnare un dato negativo per l'anno, smentendo con questo le previsioni della Bce che viceversa hanno annunciato ieri una ''crescita moderata'' del Pil nell'eurozona, pari a circa l'1,2% nel 2019. Se il Pil della Germania dovesse, come indicano questi dati odierni, scendere prossimo allo zero, quello della zona euro seguirebbe la stessa sorte.