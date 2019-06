CON RENAULT HA PERSO MACRON

venerdì 7 giugno 2019Il fallimento del progetto di fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Renault rimette in discussione il ruolo dello Stato azionista. Lo scrive il quotidiano francese ''Les Echos'', affermando che ''il contesto politico francese ha spinto gli italiani a rinunciare alla loro offerta di matrimonio''. Il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire, e' il principale responsabile del mancato accordo visto che si e' posizionato come il capo-negoziatore della parte francese. Il suo atteggiamento ha permesso di evitare un accordo che conteneva molte ''zone d'ombra'', soprattutto sul controllo che avrebbe avuto il futuro gruppo. Questo atteggiamento porta a chiedersi chi sia oggi il vero proprietario di Renault. Le Maire non ha visto di buon occhio l'atteggiamento ingenuo del presidente della Renault, Jean-Dominique Senard, che dal canto suo non ha apprezzato l'interventismo del ministro dell'Economia. Il progetto di fusione tra Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Renault ''rappresentava una bella opportunita' industriale'' ma Parigi, azionista di riferimento della Renault con il 1 5 per cento del capitale, ''aveva fissato delle condizioni che dovevano essere soddisfatte''. Lo ha detto in un'intervista al quotidiano francese ''Le Figaro'' il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire. ''Volevamo degli impegni sulla preservazione dell'impiego e degli stabilimenti industriali'', afferma il ministro, aggiungendo che tra le richieste del governo c'erano anche delle ''garanzie sulla gestione del futuro gruppo'' e la partecipazione al programma europeo per lo sviluppo delle batterie per le automobili elettriche. Le Maire dice di rispettare la scelta di Fca, che ha ritirato l'offerta.