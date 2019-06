FCA HA FATTO BENE A MOLLARE

giovedì 6 giugno 2019''I mercati hanno premiato di fatto Fca rispetto a Renault, ciò vuol dire che l’accordo, così come impostato, era molto favorevole per la casa francese e molto meno per la Fiat''. È quanto ha dichiarato a FinanciaLounge.com l’economista Antonio Maria Rinaldi ed europarlamentare della Lega. ''Il titolo Renault sta accusando delle sostanziose perdite – ha proseguito – è la dimostrazione che questo matrimonio era più conveniente per i francesi e la famiglia Agnelli ha giustamente ritirato la proposta che non si basava su criteri paritari, decidendo di tutelare i loro interessi e quelli degli azionisti”. “I francesi hanno messo delle condizioni, dalla pretesa dell’amministratore delegato a quello della sede a Parigi – ha sottolineato Rinaldi – che sono stati giudicati dai vertici di Fca penalizzanti. Non hanno bloccato i francesi, Fca ha fatto benissimo a ritirare la proposta. Per orgoglio italiano? Parlare di Fiat come italiana è un po’ un eufemismo, il problema è che entrano in gioco interessi societari, con l’azienda quotata in Borsa, una delle più grandi multinazionali al mondo, la scelta prioritaria era quella di tutelare gli azionisti perché evidentemente l’intesa si è evoluta verso altri presupposti''.