DANIMARCA: COME PREVISTO.

giovedì 6 giugno 2019La Danimarca ha votato per un cambio di governo, spostandosi a sinistra e al tempo stesso a destra dando la vittoria ai socialdemocratici che hanno però adottato la linea dura della nuova destra nazionalista sull'immigrazione. ''Cari elettori, avete votato per avere una nuova maggioranza ed un nuovo corso politico e perché la Danimarca abbia un nuovo governo'', ha detto ai sostenitori nel discorso della vittoria Mette Frederiksen la 41enne leader socialdemocratica che potrà diventare la premier più giovane del Paese. La coalizione che fa capo ai socialdemocratici ha ottenuto 91 dei 179 seggi parlamentari contro i 75 del blocco che sosteneva il governo per primo ministro Lars Lokke Rasmussen.''Abbiamo avuto buoni risultati ma vi sarà un cambio di governo'' ha detto riconoscendo la sconfitta, Rasmussen il cui partito liberale è stato al governo per 14 degli ultimi 18 anni. Con una campagna centrata sulle preoccupazioni per il clima, il welfare ma soprattutto con una posizione ferma sui flussi migratori, centrata sulla chiusura delle frontiere ai migranti ed espulsioni di massa dei non aventi diritto arrivati in Danimarca i socialdemocratici si sono imposti con il 25,9%. Il Partito Liberale di Rasmussen, al potere per 14 degli ultimi 18 anni, ha ottenuto il 23,4 % dei voti, quasi quattro punti in piu' rispetto alle elezioni del 2015.