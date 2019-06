BORIS JOHNSON O TORY ESTINTI

giovedì 6 giugno 2019LONDRA - Guadagna velocita' la corsa di Boris Johnson verso la guida del Partito conservatore e del governo del Regno Unito. Lo riferisce il quotidiano britannico ''Financial Times'', secondo cui a dare ulteriore slancio alla candidatura dell'ex ministro degli Esteri ed ex sindaco di Londra potrebbe essere il risultato delle elezioni suppletive che si svolgono oggi per il seggio della circoscrizione della citta' di Peterborough, lasciato libero dalla laburista Fiona Onasanya. La deputata del Labour e' stata costretta a dimettersi per aver mentito sul suo arresto per eccesso di velocita' alla guida. La citta' dell'Inghilterra centrale potrebbe dare il suo primo deputato al Parlamento di Westminster al Brexit Party, che ha trionfato alle elezioni europee, tenute nel Regno Unito il 23 maggio scorso. Il rischio che il partito fondato appena qualche mese fa da Nigel Farage possa spingere il Partito conservatore alla ''estinzione'', secondo il ''Financial Times'', rafforza la candidatura di Johnson alla guida dei Tory. L'ex ministro degli Esteri si presenta, infatti, come l'unico in grado di salvare il Partito conservatore. Se diventera' primo ministro, Johnson promette di portare a compimento la Brexit a tutti i costi entro la scadenza del 31 ottobre prossimo, con o senza un accordo tra Regno Unito e Ue sui successivi rapporti economici, commerciali, doganali e normativi. Solo in tal modo, i Conservatori potrebbero recuperare i consensi ceduti al Brexit Party.