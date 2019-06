PRESI 132.000 CLANDESTINI

giovedì 6 giugno 2019CONFINE USA-MESSICO - Gli ufficiali di frontiera statunitensi hanno arrestato piu' di 132.000 persone che hanno attraversato illegalmente il confine meridionale degli Stati Uniti nel solo mese di maggio: lo ha annunciato il governo statunitense, sottolineando un aumento significativo rispetto al mese precedente, e un record per l'ultimo decennio. I dati diffusi ieri, 5 giugno, dalla Us Customs and Border Protection (Cbp), l'agenzia per le Dogane e la protezione delle frontiere statunitensi, mostrano un aumento degli arresti al confine del 32 per cento da aprile. A fronte di questo incremento, l'amministrazione Trump ha sollecitato i legislatori ad approvare una richiesta di finanziamento supplementare di 4,5 miliardi di dollari per coprire le spese di alloggio per i minori non accompagnati e la detenzione degli adulti non sposati. Gli arresti alle frontiere sono aumentati negli ultimi mesi ai livelli pari a quelli degli anni Ottanta, Novanta e dei primi del 2000, quando pero' gran parte degli arrestati erano cittadini messicani, che potevano essere immediatamente espulsi. Si tratta infatti del numero maggiore di arresti in un mese da quando e' entrato in carica il presidente Trump, e il piu' alto degli ultimi 13 anni, hanno detto i funzionari del Cbp. Il presidente Donald Trump e i suoi alti funzionari hanno affermato che l'ondata migratoria ha travolto le autorita' federali e creato una crisi umanitaria e di sicurezza. L'amministrazione Trump ha avvertito che il dipartimento della Salute e dei servizi umani (Hhs) che prende in custodia i minori, potrebbe presto essere sopraffatto dal flusso in entrata.