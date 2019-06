M5S: SU GIUSTIZIA ORA AGIRE

giovedì 6 giugno 2019''L'Italia ha bisogno di una giustizia libera e indipendente dalla politica, serve un giro di vite immediato per garantire questi principi. Basta con il via vai tra politica e magistratura, criteri di selezione più rigorosi, un vero contrasto alle degenerazioni del correntismo. Il Movimento 5 Stelle in Parlamento è pronto ad agire''. Lo affermano in una dichiarazione i componenti del Movimento 5 Stelle della commissione Giustizia del Senato. ''La bufera giudiziaria che riguarda il Csm e le nomine nei ruoli apicali delle Procure -sottolineano- è un fatto di una gravità assoluta. Gli elementi che emergono dalle inchieste e sugli organi di stampa riguardano i pilastri del sistema: indipendenza e autonomia della magistratura, la separazione dei poteri. Bene ha fatto il ministro Bonafede a definirlo un 'quadro inquietante'. Quanto meno imbarazzante per il Partito Democratico leggere dei ruolo particolarmente attivo di Luca Lotti e Cosimo Ferri nel risiko delle nomine dei procuratori capo''.