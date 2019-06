TASSE SOPRA 42% TAGLIARLE!

giovedì 6 giugno 2019In Italia il livello di pressione fiscale è superiore al 42 per cento per questo ''è evidente che il processo di riordino e progressiva riduzione delle aliquote d'imposta sui redditi personali è l'altra grande urgenza fiscale che deve essere perseguita''. Questo il monito lanciato dal presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, in occasione della Assemblea annuale. ''Un'urgenza che, tanto più nella prospettiva della flat tax rileva Sangalli - deve tenere insieme tre principi: semplicità degli adempimenti; equità di una 'no tax area' che valga per lavoro dipendente e autonomo; progressività, anche attraverso un uso accorto delle detrazioni e delle deduzioni d'imposta''. Per Sangalli ''le risorse dovranno essere trovate a partire dal riordino e dalla riduzione della spesa pubblica improduttiva, dalle dismissioni di patrimonio, dal contrasto e dal recupero di evasione ed elusione''. Un'altra grande urgenza fiscale ''è data dalla necessità di un complessivo riordino della tassazione locale e di una compiuta deducibilità dell'Imu gravante sugli immobili strumentali delle imprese''. Per questo occorre puntare ''con decisione sull'introduzione di un'unica 'local tax' che accorpi quantomeno le attuali Imu e Tasi.