LAVORO MIGLIORA IN ITALIA

giovedì 6 giugno 2019Nel 2018 si stimano 3 milioni 198mila persone occupate tra i 15 e i 64 anni che vivono sole (74,6% dei 4 milioni 286 mila famiglie unipersonali in eta' lavorativa). Lo ha rilevato l'Istat in un rapporto pubblicato stamattina su famiglie e mercato del lavoro riferito all'anno 2018. L'incidenza e' stata maggiore tra la componente maschile (77,6%), tra coloro che hanno meno di 35 anni (77,0%), tra i residenti al Nord (80,6%) e tra chi ha la cittadinanza straniera (80,1%). Le persone sole disoccupate o potenziali forze di lavoro sono state 542mila, pari al 12,6% (23,7% nel Mezzogiorno e 14,8% tra le persone straniere). Negli ultimi decenni in Italia e' cresciuto il numero di famiglie e diminuito il numero di componenti, ha rilevato l'Istat. Tra il 2004 e il 2018 si e' verificato un significativo aumento delle famiglie costituite da una sola persona, ha evidenziato il rapporto. Nello stesso periodo e' aumentata anche la quota di persone sole occupate, passata dal 68,1% del 2004 al 74,6% del 2018. L'aumento e' riferito esclusivamente alla componente piu' adulta (oltre i 35 anni) e ha riguardato sia gli uomini sia le donne. Allo stesso modo e' cresciuta la quota delle persone sole disoccupate o forze di lavoro potenziali (dal 7,1% al 12,6%). A diminuire in misura consistente sono stati, invece, gli inattivi in questa fascia di eta' che vivono soli: dal 24,9% del 2004 (circa meta' di questi con pensione da lavoro) al 12,8% del 2018 (meno di un terzo ha una pensione da lavoro)