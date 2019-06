CONTE NON SCIOGLIE RISERVA

giovedì 6 giugno 2019In questi giorni critici per il governo, Giuseppe Conte affida il suo stato d'animo a un celebre verso di Ungaretti: 'Si sta come d'autunno sugli alberi le foglie'. Lo declama anche ad Hanoi, dove incontra vertici del Paese asiatico che cresce a ritmi da capogiro e pranza con il predecessore Enrico Letta, presidente dell'Asean. Ma a sera, prima di concedersi qualche ora di sonno nella suite 'Graham Green' dello storico Metropole Legend Hotel, Conte rivela in una intervista al ''Corriere della Sera'' il suo ''moderato ottimismo'' e la determinazione a resistere, con ''atteggiamento pragmatico e senza sconforto'', alla guida del governo. ''Se ci sono i fatti, - dice - sono piu' determinato di prima''. E' un avviso ai due vicepremier. ''Se non ci sono i fatti io saro' irremovibile, punto''. Vuol dire che la riserva sulle dimissioni non e' sciolta. ''Si', se non posso operare dovro' prenderne atto e porre il problema nelle sedi istituzionali consone''. E qui Conte, se fosse nel suo studio di Palazzo Chigi, alzerebbe gli occhi verso il Quirinale. ''Sara' chi ha la responsabilita' di gestire le conseguenze di una crisi del genere a valutare le modalita' migliori per procedere''. Dunque la fine prematura del governo non e' affatto scongiurata. ''Non chiedetemi se si andra' a votare a settembre, ottobre, novembre o dicembre. Io non sono disposto a galleggiare, a vivacchiare dei mesi cosi'. Ma ove mai sara' crisi, sara' la piu' trasparente della storia. Con il presidente Mattarella non ci avventuriamo in scenari del genere, non e' nel suo stile e, lo dico con modestia, neppure nel mio''.