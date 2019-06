SALVINI: TASSE? LEGA FUORI

giovedì 6 giugno 2019''Non faro' parte di nessun governo che aumenta qualche tassa dall'Iva alla casa''. Lo dice Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell'Interno, a 'Mattino Cinque' su Canale 5. Per Salvini ''le regole imposte dall'Europa negli ultimi 10 anni, tagli, austerita', precarieta' non assumere, tassare i conti correnti, aumento dell'iva... risultato: il debito aumentato di 650 miliardi di euro e la disoccupazione in Italia e' al 10 per cento'', mente ''in Ue e' al 6 per cento. Noi su mandato degli italiani vogliamo fare il contrario, invece di tagliare e precarizzare vogliamo mettere soldi nelle tasche degli italiani''. Vogliamo fare quello che ''fa Trump negli Stati Uniti''. ''Di questo ragioneremo con la commissione Ue- aggiunge- che ci vorrebbe imporre nuove tasse. E' come se a un malato che sta guarendo invece delle vitamine volessero dare 2 schiaffoni. Non vogliamo soldi degli altri, ma usare quelli pagati dagli italiani per ridurre il debito''.