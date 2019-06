BONAFEDE: QUADRO INQUIETANTE

giovedì 6 giugno 2019'' Siamo ancora in attesa di capire meglio cos’è accaduto. Ma il quadro che emerge è di per sé inquietante''. Così il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede in un'intervista a Repubblica sul caos procure. '' non parteciperò a nessuna polemica politica. Ma invito tutte le istituzioni a essere compatte. La cosa peggiore che si può fare è favorire il caos - aggiunge - se qualcuno ha violato le regole deve risponderne, ma non entrerò mai nelle decisioni che spettano all’organo di autogoverno della magistratura''. Quanto alle voci sul suo rapporto con Viola ''la sola idea che mi vedrebbe come sponsor è totalmente infondata perché mai, e dico mai, né come parlamentare di opposizione, né come ministro, mi sarei mai sognato di condizionare alcun tipo di nomina all’interno del Csm. Per me i tre nomi proposti dalla commissione, ma non solo quelli, sono di altissimo valore''. In futuro ''bisognerà incidere sul sistema elettorale, sulla necessità di garantire un riconoscimento più oggettivo della meritocrazia dei magistrati, con criteri che risultino del tutt oggettivi. Ma bisognerà anche fermare le porte girevoli, chi fa politica non può più tornare indietro''. Il sistema attuale ''ha dimostrato di non stare più in piedi. Io intendo cambiarlo. Ovviamente mi confronterò con le altre istituzioni e all’interno della maggioranza, ma proporrò criteri obiettivi che premino il merito. Sarà un giro di vite, quel cambiamento che si aspetta da decenni e che finalmente impedirà le degenerazioni del correntismo''.