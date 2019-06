UE NON IMPARA DA SUOI ERRORI

giovedì 6 giugno 2019La lettera di Bruxelles ''ci dice delle cose da fare'', il Governo italiano ''con educazione'' risponde che ''non siamo disposti, ancora una volta, a fare la stessa cosa fatta in questi anni, cioè tagliare i servizi ai cittadini. L'Europa non ha imparato dai suoi errori''. Lo ha detto il vicepremier e ministro Luigi Di Maio intervenendo a ''Radio Anch'io''. Di Maio ha aggiunto che ''i parametri europei non devono essere aboliti tutti, ma dobbiamo dirci che gli investimenti, in particolare nella green economy'', e le misure per abbassare il costo del lavoro devono restare fuori. Di Maio tranquillizza chi teme il taglio delle pensioni e dei servizi ai cittadini: ''Non se ne parla proprio. Nei prossimi giorni ci sono appuntamenti importati. Inizia una trattativa per fermare la procedura. Per me non ci devono essere manovre correttive. Bisogna spiegare quello che abbiamo fatto, ma la trattativa non la devono fare i burocrati. Si troveranno i modi, in commissione Finanze. Devono esserci atti di indirizzo politico''.