DI MAIO REPLICA A UE. BRAVO!

mercoledì 5 giugno 2019''Noi siamo persone serie, l’Italia è un Paese serio, che rispetta la parola data. Quindi andremo in Europa e ci metteremo seduti al tavolo con responsabilità, non per distruggere, ma per costruire. Però è molto seccante che ogni giorno si trovi un motivo diverso per parlare male dell'Italia e di questo governo''. Lo scrive il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. ''Sono anni che diamo senza ricevere, o che riceviamo meno di quanto ci spetterebbe, anni che siamo totalmente ignorati sulla questione migranti, ad esempio. Ci lasciano tutto il peso e, come se non bastasse, poi ci fanno pure la morale. Così non va bene, così è troppo facile'', aggiunge. ''Quota 100 non si tocca e, sia chiaro, le pensioni degli italiani non si toccano!'' continua su Facebook il vicepremier e capo politico M5s Luigi Di Maio, commentando la decisione da parte della Commissione Ue di proporre l'avvio di una procedura d'infrazione, nei confronti del nostro Paese, per deficit eccessivo. ''Lasciatemi dire - scrive ancora Di Maio - che come sento parlare di doveri, mi piacerebbe sentir parlare anche di diritti. Diritti degli italiani e delle loro famiglie! Non chiedo tanto: diritti! Che tradotto significa la possibilità di aiutare le famiglie, le imprese, le scuole, la nostra sanità. Quindi rimbocchiamoci le maniche tutti. E con 'tutti', intendo anche Bruxelles!''.