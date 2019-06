URGONO MEDICI IN LOMBARDIA

mercoledì 5 giugno 2019MILANO - ''Ancora una volta il Politecnico di Milano ha fatto la scelta giusta, una scelta coraggiosa che guarda al futuro''. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo, insieme al sottosegretario con delega alle Relazioni internazionali, Alan Rizzi, alla conferenza stampa di presentazione di 'Medtec', laurea congiunta in ingegneria biomedica e medicina del Politecnico di Milano e di Humanitas University. ''Attraverso questo nuovo percorso - ha proseguito il governatore - si conferma la capacità, da parte del Politecnico di Milano e di chi crede in questo progetto, di pensare al futuro con grande lungimiranza, puntando sulle specificità delle conoscenze e affrontando le problematiche in maniera multidisciplinare''. Guardando più in generale al mondo della sanità e alla carenza di medici con cui deve fare i conti l'intero Paese, il presidente della Regione ha confermato che ''anche la Lombardia ha assolutamente bisogno di medici, un obiettivo che può essere raggiunto attraverso l'allentamento dei vincoli che attualmente regolano l'accesso alla professione''. ''In tal senso - ha aggiunto Fontana - sono convinto che il raggiungimento dell'autonomia aiuterebbe a colmare queste gravi carenze riguardanti sia le strutture ospedaliere, sia i medici di base''.