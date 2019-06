I FURBETTI DI MSC CROCIERE

mercoledì 5 giugno 2019VENEZIA - Su richiesta del Codacons Msc crociere ha cambiato il modulo su interruzione del viaggio fatto firmare a passeggeri a seguito dell'incidente di domenica scorsa in cui la nave 'Opera' e' andata in collisione con un battello fluviale ed una banchina in Canale della Giudecca a Venezia. Secondo il Codacons, precedente il documento prevedeva rinuncia volontaria al viaggio; un atto che avrebbe impedito azioni legali da parte dei viaggiatori. Un documento che il Codacons ha formalmente contestato, rileva l'associazione dei consumatori, perche' impediva ai passeggeri di avviare eventuali azioni legali a loro tutela. Oggi Msc Crociere ha informato il Codacons di aver accolto le richieste e modificato il modulo sottoposto ai passeggeri della Msc Opera, sostituendo la volontaria rinuncia al viaggio con una generica dichiarazione di sbarco - spiega l'associazione - Non solo. Tutti coloro che avevano firmato il precedente documento riceveranno dalla societa' una comunicazione in cui si chiarisce che lo scopo dell'atto era solo quello di registrare lo sbarco definitivo e che la sottoscrizione non comporta alcuna rinuncia ai diritti previsti dalla normativa applicabile.