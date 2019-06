DOMBROVSKIS & RICICLAGGIO

mercoledì 5 giugno 2019La Lettonia è un problema. Il ventre molle dell'area euro. Cavallo di troia usato dalla Russia per far entrare miliardi di dollari di denaro sporco nel club dei paesi che contano. I miliardi delle élite russe, oligarchi che possiedono gruppi legati ai settori delle infrastrutture, delle costruzioni, dell'information technology, delle banche. E ottengono ricchi contratti statali con il governo direttamente, o con società controllate dallo stato. Ma anche capitali frutto di attività illecite, di reati provenienti dalla mafia russa o dalla criminalità organizzata. Denaro sporco trasformato in moneta sonante legale. Che dalla Lettonia entra nel sistema bancario. Usato per investire. Comprare. Fare affari. In attività lecite. Una gigantesca lavanderia globale che per anni, con uno schema consolidato, eludendo tutti i controlli del sistema bancario internazionale, ha movimentato capitali fuori dal paese di Putin verso Europa, Stati Uniti e altri paesi. Denaro sporco che ha infettato come un virus le economie occidentali. Lo scandalo è emerso dopo il clamoroso arresto del governatore della Bank of Latvia, la banca centrale della Lettonia, Ilmars Rimsevics. In questo contesto, per anni ha governato con l'incarico di primo ministro, il signor Dombrovskis che siede nella commissione Ue e che oggi si arroga il diritto di impartire ordini al goveno italiano. Cieco e sordo da capo del governo alle enormi infiltrazioni della finanza criminale nel suo paese, che arriva a controllare addirittura la Banca Centrale della Lettonia, adesso pretende di impartire diktat all'Italia. Si vergogni.