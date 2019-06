TOTI FONDA NUOVO MOVIMENTO

mercoledì 5 giugno 2019GENOVA - Dopo i primi annunci dei giorni scorsi e le indiscrezioni che si sono rincorse sui media, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha deciso di gettare definitivamente la maschera e lanciare ufficialmente, via social, quella che ormai e' visto da tutti come l'assemblea costituente del nuovo movimento politico moderato del centrodestra. L'appuntamento, come noto, sara' sabato 6 luglio a Roma, al teatro Brancaccio, alle 14.30. Ma stamattina Toti ha deciso di svelarne anche nome e logo. Si chiamera': ''L'Italia in crescita''. Sfondo azzurro, scritta bianca e un'evocativa freccia tricolore che punta verso l'alto. Il governatore ligure chiama tutti a raccolta: ''Per chi non si rassegna al declino di un'area politica e del Paese. Per chi sogna merito, competenza, impegno, democrazia. Per chi vuole una Italia in crescita. Per costruire un paese nuovo abbiamo bisogno anche di te. Ci date una mano? Vi aspetto a Roma''.