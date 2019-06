FONTANA: AUTONOMIA DI TUTTI

mercoledì 5 giugno 2019Qualunque sia il governo, si dovra' arrivare alla riforma dell'autonomia. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio fontana a margine della presentazione di Medtech, il corso di laurea in lingua inglese attivato da Humanitas University in convenzione col Politecnico di Milano che integra e potenzia le competenze tipiche del medico chirurgo con competenze di base e applicate tipiche dell'Ingegneria Biomedica, presentato oggi al Politecnico di Milano. Sul tema dell'autonomia, malgrado i problemi all'interno della compagine di governo, Fontana si e' dichiarato ''ottimista''. ''io credo - ha spiegato - che sara' una riforma che, qualunque sia il governo, dovra' arrivare, perche' va nella stessa direzione di questo corso di laurea: e' il futuro e noi dobbiamo guardare al futuro, non dobbiamo farci condizionare dal passato''. A chi gli ha chiesto se la frase ''qualunque sia il governo'' intendesse una sua visione negativa sul futuro dell'esecutivo o se invece il governo potrebbe reggere, il governatore lombardo ha risposto: ''Le dichiarazioni di Salvini mi sembrano molto chiare, dobbiamo fare tante cose, tanto lavoro e dobbiamo farlo''. Poi, ha precisato ancora Fontana, ''non volevo fare un riferimento politico a questo governo, ma al fatto che l'autonomia deve essere di tutti, non di una parte politica. Noi siamo pronti, basta che ci diano delle risposte, piu' di questo non possiamo fare''.