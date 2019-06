BORIS JOHNSON GUIDERA' TORY

mercoledì 5 giugno 2019La campagna di Boris Johnson per conquistare la guida del Partito conservatore e del governo britannico ha ricevuto notevole impulso. Come riferisce il quotidiano britannico ''The Times'', alcuni dei giovani esponenti dei Conservatori in maggior ascesa si sono schierati a favore di Johnson, definendolo un ''riconosciuto vincitore''. A esprimersi in tal modo sono tre sottosegretari dell'attuale governo noti per essere dei ''moderati'': Rishi Sunak, Robert Jenrick e Oliver Dowden. I tre hanno firmato un intervento congiunto pubblicato oggi dal ''Times''. Il 7 giugno prossimo, il primo ministro Theresa May dichiarera' ufficialmente le dimissioni e subito dopo si aprira' formalmente la gara tra i Conservatori per la sua successione. I funzionari dei Tory, si legge sul ''Times'', stanno studiando alcune modifiche al regolamento interno al partito per affrettare i tempi e dare al Regno Unito un nuovo primo ministro entro un paio di settimane al massimo. Da parte sua, Johnson e' tornato a parlare in pubblico, affermando che un eventuale ulteriore rinvio della Brexit oltre la nuova scadenza del 31 ottobre prossimo sarebbe ''esiziale'' e provocherebbe ''l'estinzione'' del Partito conservatore.