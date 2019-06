TESORO NDRANGHETA IN LIGURIA

mercoledì 5 giugno 2019La polizia ha confiscato nel Genovese e nel Milanese, in esecuzione di un decreto del tribunale di Genova, beni per oltre tre milioni di euro nella disponibilita' di soggetti ritenuti appartenenti alla 'ndrangheta calabrese, ma da anni residenti in Liguria. In particolare, sono stati confiscati tre immobili commerciali di cui due a Lavagna (Genova) e uno a Sestri Levante (Genova); cinque appartamenti di cui uno nel centro di Milano, tre a Lavagna (Genova) e uno nella 'Baia del silenzio' di Sestri Levante (Genova); due box uno a Milano e il secondo a Lavagna; due magazzini nella via centrale di Sestri Levante; un'impresa individuale attiva nella ristorazione nel centro di Sestri Levante, una societa' attiva nel settore delle videolottery e una partecipazione in una societa' attiva nel settore delle scommesse con sede a Lavagna, cinque autovetture i cui due di lusso e, infine, una ventina di rapporti bancari. Nell'indagine 'I Conti di Lavagna', coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Genova, la Squadra Mobile aveva gia' arrestato otto persone ed eseguito misure cautelari a carico di altre tre. Gli ulteriori accertamenti sulle proiezioni e gli interessi economici della 'ndrina Roda'-Casile nella provincia di Genova, avevano consentito di individuare nuovi investimenti, sia immobiliari che in attivita' economiche nel settore delle videolottery, condotti dall'uomo di fiducia del capo della struttura territoriale di 'ndrangheta denominata 'Locale di Lavagna', poi arrestato assieme ad altri tre fiancheggiatori. Il consiglio comunale di Lavagna era stato sciolto per le infiltrazioni della criminalita' organizzata.