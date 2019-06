ROBOT PRODUCONO DISOCCUPATI

mercoledì 5 giugno 2019In Italia quasi nove imprese produttive su dieci entro i prossimi 3 anni utilizzeranno robot di seconda generazione, sistemi avanzati in grado di automatizzare in maniera profonda l’attività industriale, consentendo a macchinari e dispositivi di prendere decisioni e compiere azioni in maniera autonoma, di auto-adattarsi ai cambiamenti della produzione o delle condizioni ambientali e di lavorare anche in situazioni di rischio. Ma se la maggior parte dei dirigenti di impresa è consapevole delle opportunità della robotica avanzata, solo pochi hanno già adottato una strategia che nei prossimi anni consenta di sfruttarne a pieno le potenzialità. È quanto emerge da Advanced Robotics in the Factory of the Future, l'indagine condotta da Boston Consulting Group su 1.314 dirigenti di imprese produttive di 12 Stati diversi, tra cui l'Italia. Per il 52% dei dirigenti intervistati a livello globale queste tecnologie diventeranno una parte essenziale della produzione industriale entro il 2025. E l'86% delle aziende internazionali intende impiegarli nel proprio sistema produttivo entro 3 anni, con un picco del 91% tra le imprese tecnologiche. In Italia ben l’87% delle imprese utilizzerà robot di seconda generazione, un valore vicino alla media globale, superiore a quello rilevato in Giappone (72%), Uk (75%), Usa (80%). Ovviamente, utilizzare robot elimina posti di lavoro, quindi si assisterà presto a ''disoccupati di seconda generazione'' causati da robot di seconda generazione.