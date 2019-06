NDRANGHETA SI FA BANCA

mercoledì 5 giugno 2019''L'infiltrazione della criminalita' organizzata al Nord e' sempre piu' alta. Cosi' come e' sempre piu' intensa la nostra azione di contrasto'': l'offensiva mafiosa ''ormai non e' piu' violenta. Lo diventa solo se costretta quando altri metodi non sono efficaci'', dice Pasquale Angelosanto, comandante del Ros, intervistato dal Sole 24 Ore, in occasione del 205/mo annuale di Fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Spiega che ''nel quadriennio 2015-2018 sono stati 1.645 i mafiosi arrestati. Il valore dei patrimoni illeciti recuperati con sequestri e confische ammonta a un miliardo e 441 milioni di euro''. La 'ndrangheta oggi e' ''la piu' strutturata, diffusa, ricca e potente delle mafie. E' riuscita a colonizzare vaste aree del Centro Nord del nostro Paese'' e ''le modalita' di conquista sono cambiate: piu' sfuggenti, raffinate, efficaci'' e ''bisogna leggere i fenomeni criminali in modo complessivo come ci ha insegnato il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa''. ''Vanno osservate, tra l'altro, le modalita' di interazione delle cosche con le imprese da conquistare. Sono sempre piu' audaci ed efficaci'', perche' ''i mafiosi hanno a disposizione una quantita' enorme di capitali liquidi. Per loro l'erogazione del credito e' uno strumento decisivo per l'occupazione illecita di quote di mercato'' e ''sono soprattutto loro a offrirsi risolutori di sofferenze e situazioni di crisi. E' come se fossero una banca dove l'accesso al credito segue, pero', ben altre regole'', conclude.