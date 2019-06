CHI STA A CASA AIUTA I ROSSI

martedì 4 giugno 2019''Chi sta a casa aiuta la sinistra, non ci sono scuse''. Dal palco di Ferrara Matteo Salvini 'precetta' il popolo leghista per i ballottaggi in programma domenica in diverse citta' dell'Emilia-Romagna. Per Salvini, impegnato in un serratissimo tour emiliano-romagnolo per tutta la giornata, ''chi non sceglie e' complice''. Ed ecco l'appello agli elettori: ''Sono sicuro che tra le vostre conoscenze, i vostri colleghi e vostri parenti c'e' qualcuno che pensa 'domenica se e' bello vado al mare'''. Ma al ballottaggio ''ripartiamo da zero a zero, e' come l'ultimo calcio di rigore in una finale. Se lo sbagli e' finita, non lo puoi ripetere''. Anche a Ferrara, dove il leghista Alan Fabbri e' nettamente in vantaggio sul candidato del centrosinistra. ''Dopo 70 anni la possibilita' di cambiare la storia a Ferrara passa domenica 9 giugno, poi non ripassa piu' per i prossimi 70 anni'', avvisa il ministro dell'Interno e leader della Lega. A Ferrara, Salvini ricorda come la Lega sia ormai il primo partito dell'Emilia-Romagna e non risparmia stoccate ai democratici: ''ormai i compagni del Pd conoscono piu' banchieri che operai''. Poi, da' la parola a Fabbri, dopo aver rievocato la campagna elettorale fatta con lui in camper per le regionali di cinque anni fa. ''Abbiamo a cuore questa citta' e questa regione- assicura Fabbri, oggi capogruppo in viale Aldo Moro- Dateci fiducia, cercheremo di dare una svolta a questo territorio che merita di piu'''.