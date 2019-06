REGOLE PER CASE POPOLARI

martedì 4 giugno 2019''Agli stranieri vengono chiesti gli stessi documenti che devono produrre gli italiani''. Cosi' l'assessore lombardo alle Politiche Sociali ed Abitative Stefano Bolognini respinge le accuse di una parte dell'opposizione secondo cui alcuni sindaci, nell'applicare la legge regionale sulle case popolari, discriminano gli immigrati regolari. ''Da parte nostra ci stiamo attivando con le Prefetture e i Consolati perche' in tutti in Paesi extraeuropei sia possibile ottenere la certificazione che attesti i redditi o i possedimenti patrimoniali. Da questo punto di vista e' emblematico l'esempio del Comune di Sesto San Giovanni dove due sentenze hanno respinto i ricorsi presentati da alcuni cittadini stranieri, confermando che la normativa regionale e' legittima'', spiega Bolognini. ''Tutto - conclude l'esponente leghista - deve avvenire all'insegna della trasparenza e della legalita', Regione Lombardia ha un solo obiettivo: fare in modo che la 'competizione' per ottenere un alloggio pubblico sia trasparente e regolare''.