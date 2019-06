TELEFONATA SALVINI-DI MAIO

martedì 4 giugno 2019Sembra essere tornato il sereno nella maggioranza. Una telefonata tra i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini sembra aver sbloccato l'impasse tra M5S e Lega su diversi provvedimenti, in primis il decreto Sblocca cantieri fermo al Senato. Probabile un incontro tra i due nelle prossime ore per sancire la pace. Plaude al diradarsi delle nubi il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che valuta ''positivamente il fatto che dopo la sua conferenza stampa di ieri i leader delle due forze di maggioranza siano tornati a parlarsi: il ritorno al dialogo è una buona premessa per procedere nella giusta direzione''. E' stato Luigi Di Maio, a quanto si apprende, a cercare questa mattina al telefono Matteo Salvini. Dopo il colloquio sia nel M5s che nella Lega si respira piu' ottimismo sulla tenuta del governo. ''Per la prima volta dopo settimane - dice una fonte governativa - siamo sulla buonissima strada per andare avanti''.