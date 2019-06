RIFIUTI: ALTRI 20 ARRESTI

martedì 4 giugno 2019MILANO - Altri 20 arresti, di cui 12 in carcere e 8 ai domiciliari, per traffico illecito di rifiuti, discarica abusiva e intestazione fittizia di beni tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Campania. Dopo l'incendio della discarica di via Chiasserini, in zona Bovisa a Milano, che nel febbraio scorso aveva portato all'arresto di 12 persone, il gip Giusi Barbara su richiesta del procuratore aggiunto Alessandra Dolci, a capo della Dda, e del pm Donata Patricia Costa, ha firmato una nuova ordinanza di custodia cautelare che ricostruisce tutta la filiera dello smaltimento illegale dei rifiuti. In tutto le persone indagate sono 24. Sotto la lente dei pm sono stati produttori, smaltitori, autotrasportatori, intermediari immobiliari dei capannoni. Nel corso dell'operazione sono anche state sequestrate 2 aziende operanti nel campo del trattamento dei rifiuti e 4 società di trasporto delle province di Pavia, Belluno, Verona, Bergamo, Caserta e Monza Brianza, oltre a vari automezzi utilizzati nelle attività criminali, per un importo complessivo di circa 3 milioni di euro. Sono anche state sequestrate 10mila tonnellate di rifiuti. I profitti per chi si occupava di smaltire illegalmente i rifiuti erano ingenti. I 'broker' che andavano dagli imprenditori interessati offrendosi di prendere i materiali di scarto si facevano pagare tra i 90 e i 100 euro a tonnellata, mentre se i rifiuti fossero stati portati a un termovalorizzatore il prezzo saliva fino a 280 euro a tonnellata. In tutto, secondo una stima degli inquirenti, nelle casse dell'organizzazione criminale sarebbero finiti circa 2 milioni di euro.