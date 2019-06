SALVINI, UN ANNO AL VIMINALE

martedì 4 giugno 2019''Dopo un anno di lavoro al Viminale sono soddisfatto e orgoglioso dei risultati. Il drastico calo degli sbarchi ha ridotto i morti in mare e ci ha permesso centinaia di milioni di euro di risparmi che abbiamo investito per assumere Forze dell'Ordine. Tutto questo senza dimenticare l'attenzione agli enti locali, con nuove risorse per la videosorveglianza e tante nuove iniziative: da laghi sicuri fino a spiagge e scuole sicure. Per la prima volta, il Viminale ha finanziato anche un piano di controlli straordinari nelle strutture che ospitano animali. Abbiamo introdotto l'uso del taser, dato impulso agli sgomberi degli immobili occupati, chiuso o ridotto alcuni grandi centri di accoglienza come quelli di Cona, Bagnoli o Mineo e smantellato ghetti abusivi. Il tutto senza dimenticare la lotta alla mafia, con investimenti per l'agenzia dei beni confiscati e sequestrati. Faremo sempre di più e meglio, dalle parole ai fatti''. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini.