ESEMPIO DI DITTATURA CINESE

martedì 4 giugno 2019Il governo cinese ha denunciato oggi lo ''sproloquio demente e ridicolo'' del segretario di Stato americano Mike Pompeo, che ha reso omaggio alle vittime della sanguinosa repressione delle proteste pacifiche di piazza Tiananmen nel 1989. Parlando alla stampa nel giorno dell'anniversario della repressione del 4 giugno 1989, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Geng Shuang, ha assicurato che ''il percorso di sviluppo scelto dalla Cina ha avuto il fermo sostegno del popolo cinese''. ''La dichiarazione del segretario di Stato Pompeo attacca con malizia il sistema politico cinese, denigra la situazione dei diritti umani e gli affari religiosi in Cina, critica gratuitamente la politica della Cina nello Xinjiang e interferisce seriamente negli affari interni della Cina'', ha tuonato Geng. ''Questo sproloquio demente e ridicolo non può che finire nella pattumiera della storia'', ha commentato ancora il portavoce. Quindi, rendere omaggio ai martiri di piazza Tiananmen massacrati, inermi, dalle truppe della dittatura comunista cinese, per la Cina, ancora 30 anni dopo la strage, è un sproloquio demente e ridicolo. Sarebbe utile sapere per quale motivo l'Onu tace.