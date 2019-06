BANNON: SALVINI AMATO IN USA

martedì 4 giugno 2019''Queste elezioni avranno un effetto gigantesco sull'Europa. Il progetto globalista degli Stati Uniti d'Europa e' stato bloccato. In queste ultime elezioni i partiti populisti hanno mostrato potere di organizzazione, capacita' di trasmettere il loro messaggio e la disciplina sufficiente per vincere a livello europeo e questo e' un risultato enorme''. Lo dice Steve Bannon, ex stratega di Donald Trump e ideologo del movimento populista in una intervista sulle Europee a 'La Verita''. ''L'Italia e gli Stati Uniti - dice in un passaggio dell'intervista - hanno gia' da anni un rapporto molto stretto che con l'ascesa di Salvini puo' solo migliorare. Gli americani hanno un'ottima opinione di lui, e' considerato un leader energico e carismatico''. Infine un passaggio anche sulla vicenda della Certosa di Trisulti. ''Noi non siamo affatto stati cacciati via da Trisulti. Le procedure di revoca sono state avviate da un ministro della Cultura di sinistra. Ma tutte le nostre carte sono in regola. Noi combatteremo duramente e fino in fondo contro queste accuse infondate''.