SALVINI: SI' A GOVERNO SE FA

martedì 4 giugno 2019''Io sono pronto sul taglio delle tasse, sulla prosecuzione dell'azzeramento della Legge Fornero, sulla riforma della giustizia. Diciamo - ha osservato Salvini - che forse non tutti si aspettavano il risultato clamoroso della Lega di settimana scorsa, ma in democrazia funziona così. Io tengo i piedi ben piantati per terra, non chiedo mezza poltrona in piu', non voglio cambiare nulla, chiedo solo al Governo di accelerare. Se il Presidente del Consiglio mi voleva chiedere se sono disposto ad andare avanti, la risposta e' si', basta che ci siano tanti altri si', sull'autonomia, sulla flat tax, sulle grandi opere, che non sono solo la Tav, e' l'alta velocita' al Sud, le ferrovie in Sicilia e Sardegna, i nuovi porti e aeroporti, spero che questo si' coinvolga tutti''. ''Nelle ultime settimane io, come penso tutti gli italiani - ha detto Salvini - ho avuto l'impressione che si rimandasse: vediamo, sull'autonomia ne riparliamo, il taglio delle tasse puo' aspettare, il codice degli appalti lo rivediamo ma con calma. Intanto siamo fermi''. Il vicepresidente del Consiglio si e' detto ''pronto a fare il Consiglio dei Ministri quando si vuole, i decreti sono pronti e cosi' le idee, basta che si riparta col fare. Io il vertice lo faccio oggi, domani, dopodomani, ma le cose da fare sono sul tavolo, il decreto Sbloccacantieri, le opere grandi, piccole e medie, sono li' da vedere''. Infine Salvini ha sottolineato che ''l'Italia, se messa in parita' di competere con gli altri Governi europei, puo' essere la prima in Europa, sedersi educatamente al tavolo europeo ricontrattando i vincoli dell'Europa. Conto che, assorbiti i voti di questa campagna elettorale, tutti partano determinati e compatti''.