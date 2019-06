LOMBARDIA: 2MLN PER RICICLO

lunedì 3 giugno 2019La giunta di Regione Lombardia, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Mattinzoli, insieme all'assessore all'Ambiente e Clima, Raffele Cattaneo, ha approvato una delibera che stanzia, insieme a Unioncamere Lombardia, una cifra pari a 2.000.000 di euro a sostegno di progetti che promuovano il riuso e l'utilizzo di materiali riciclati e di prodotti derivanti dai cicli produttivi.L'importo è così suddiviso: 1.000.000 di euro a carico di Regione (Assessorati a Sviluppo economico e Ambiente) e 1.000.000 di euro a carico delle Camere di Commercio, attraverso Unioncamere. ''Questo è un tema di cui si dibatte - ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico -. Com'è nella tradizione del buon governo di Regione Lombardia noi traduciamo questo concetto di economia circolare nella realtà. Le nostre imprese, per essere competitive, devono continuamente poter aggiornarsi e innovarsi nell'ottica di una sostenibilità sempre più applicata''. ''L'economia circolare rappresenta una leva di sviluppo importante per la nostra regione e questa delibera rappresenta un'opportunità per offrire ulteriore impulso a una produzione sempre più green - ha aggiunto l'assessore all'Ambiente e Clima -. Regione Lombardia inoltre ha dato vita all'Osservatorio per l'economia circolare e la transizione energetica. Vogliamo infatti poter cogliere le sfide globali, anche sotto il profilo economico attraverso nuovi sistemi di consumo e modelli di sviluppo''.