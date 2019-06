TOTI: CONGRESSO F.I. INUTILE

lunedì 3 giugno 2019''Il congresso di Forza Italia in autunno se riguarda solo ormai i pochissimi tesserati, il numero molto esiguo dei dirigenti e gli elettori che sono rimasti, credo che sia un'operazione per il centrodestra poco interessante''. Lo ha detto il governatore della Liguria, Giovanni Toti, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Genova. ''Io vorrei che Forza Italia partecipasse come componente alla ricostruzione di un centrodestra più ampio'', ha aggiunto il governatore ligure, che ieri aveva annunciato che il prossimo sabato 6 luglio a Roma si terrà l'assemblea costituente del suo nuovo movimento politico. ''Vorrei - ha sottolineato Toti - che Forza Italia partecipasse ad un movimento costituente che avrà in autunno le sue primarie e i suoi meccanismi di democrazia che devono riguardare chi è dentro Forza Italia, chi è fuori da Forza Italia, chi ha abbandonato Forza Italia o il Pdl ma si riconosce ancora in quella carta dei valori del liberalismo tradizionale europeo e, soprattutto, in un'alleanza di centrodestra che tanto bene ha fatto al Paese e tanto bene sta facendo nelle nostre regioni e nei nostri Comuni''. ''Credo che Forza Italia - ha concluso il governatore della Liguria - dovrebbe abbandonare la strada di un congresso un po' autoreferenziale per mettere tutta la sua capacità in questa grande innovazione''.