GIOVANI:UNGHERIA DA' LAVORO

lunedì 3 giugno 2019BUDAPEST - Il ministro delle Finanze ungherese Mihaly Varga ha annunciato le modalita' con cui il governo sosterra'i giovani che faranno lavori estivi. Circa 30 mila persone tra i 16 e i 25 anni saranno coinvolti nel progetto, finanziato con 3,6 miliardi di fiorini (11 milioni di euro), che prevede un supporto economico a chi assuma giovani studenti durante l'estate, fondi che sono in particolare diretti a istituzioni locali e ai settori dell'agricoltura e del turismo. In pratica le aziende che assumeranno un giovane studente saranno rimborsate del 75 per cento dello stipendio e dei contributi sociali versati. Gli enti locali che assumeranno i giovani riceveranno rimborsi completi per un massimo di due mesi, dal 1 luglio al 31 agosto. L'anno scorso 29 mila studenti hanno preso parte ai lavori estivi, parte dei quali sono stati considerati dal corso di studi come stage di lavoro. ''Il tasso di giovani senza lavoro e' sceso dal 30 percento del 2010 al 10 per cento attuale'', ha aggiunto il ministro delle Finanze. Un modello, quello, ungherese, che potrebbe essere seguito anche dall'Italia, dove la disoccupazione giovanile permane sopra il 30%.