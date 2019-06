UE: LA CDU SCHIANTA MACRON

lunedì 3 giugno 2019BERLINO - Il presidente francese Emmanuel Macron si comporta in maniera ''non democratica'' nelle trattative per la nomina del presidente della prossima Commissione europea. E' quanto affermato da Elmar Brok, responsabile per l'Europa dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), durante un'intervista al quotidiano tedesco ''Frankfurter Allgemeine Zeitung''. Secondo Brok, Macron e' ''il principe dell'Eliseo'' che intende bloccare ''il processo basato sui candidati di punta'', ossia gli ''Spitzenkandidaten'', sostenuto dalla Germania per la scelta del prossimo presidente della Commissione europea. ''E' fuori questione che Macron torni nella cabina di regia'', ha affermato Brok. Secondo il presidente francese, i governi degli Stati membri dell'Ue dovrebbero essere liberi di scegliere il presidente della Commissione europea anche tra quanti non sono ''candidati di punta''. Ma nel frattanto, Macron trama per accaparrarsi la poltrona di capo della commissione ue. In sostanza, trama alle spalle della Germania, afferma la Cdu, in modo non democratico.