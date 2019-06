TRUMP E TORY CONTRO HUAWEI

lunedì 3 giugno 2019LONDRA - Con ogni probabilita', la questione dell'azienda di telecomunicazioni cinese Huawei dominera' gli incontri che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avra' con i massimi esponenti del governo del Regno Unito, nel corso della sua visita di tre giorni a Londra che inizia oggi. Il tema e' gia' nel dibattito interno tra i candidati alla guida del Partito conservatore e quindi all'incarico di prossimo primo ministro, in sostituzione della dimissionaria Theresa May. Questi, che aveva deciso di consentire a Huawei di partecipare alla costruzione di parti ''non centrali'' della futura rete di telefonia mobile ad alta velocita' 5G nel Regno Unito, ha messo le mani avanti rivendicando la ''relazione speciale'' tra il Regno Unito e gli Stati Uniti, soprattutto nel campo della difesa e dell'intelligence. Nella stessa giornata di ieri, quasi tutti i candidati alla guida del Partito conservatore si sono allineati su posizionid i chiusura totale contro Huawei. ''Non consentiremo a nessuna societa' controllata da governi stranieri di accedere alla nostra rete di telecomunicazioni'', ha detto per esempio il ministro dell'Interno, Sajid Javid. A sua volta, il ministro degli Esteri, Jeremy Hunt, ha sfidato ''la dichiarata ambizione della Cina di arrivare a dominare entro il 2025 il mercato mondiale delle telecomunicazioni''. Infine, il ministro della Difesa, Penny Mordaunt, ha affermato che ''non faremo compromessi sulla sicurezza nazionale ne' sulla cooperazione in materia di sicurezza con i nostri principali alleati'', ossia gli Stati Uniti.