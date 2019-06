FRANCIA: REPUBBLICANI FINITI

lunedì 3 giugno 2019Laurent Wauquiez ha presentato le dimissioni dal ruolo di presidente dei Repubblicani nella giornata di ieri, 2 giugno. Ne parla la stampa francese ricordando il deludente risultato ottenuto alle ultime elezioni europee, dove il partito della destra moderata ha ottenuto l'8,5 per cento. L'annuncio e' arrivato durante il telegiornale dell'emittente televisiva ''Tf1''. ''Queste elezioni sono state un fallimento. Bisogna riconoscerlo con umilta''', ha detto l'ormai ex leader dei Repubblicani, che si e' assunto le proprie ''responsabilita'''. In molti all'interno del partito ne richiedevano insistentemente le dimissioni. Secondo il regolamento interno, la guida dei Repubblicani adesso sara' affidata ad interim a Jean Leonetti, il vicepresidente, fino alle prossime elezioni. Per il momento ancora non si conoscono i nomi dei futuri candidati che proveranno a prendere il posto di Wauquiez. Il presidente del Senato, Gerard Larcher, ha fatto sapere di aver lanciato una ''procedura'' per ''costruire un progetto che riunisca la destra e il centro''. Larcher ha organizzato per domani, 4 maggio, un incontro con i presidenti dei gruppi parlamentari (Christian Jacob per l'Assemblea e Bruno Retailleau per il Senato), insieme a quelli delle regioni e delle associazioni dei rappresentanti locali. Resta il fatto, fanno notare oggi molti commentatori politici francesi, che i Repubblicani precipitati all'8,5% sono ormai un partito condannato all'irrilevanza politica. La mafggior parte dei voti sono stati ''assorbiti'' dal destra di Marine Le Pen e per il resto dal partito di Macron, per altro battuto alle recenti elezioni europee.