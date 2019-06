GERMANIA: SPD IN COMA...

lunedì 3 giugno 2019BERLINO - La lunga crisi del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) e' culminata ieri, 2 giugno, con l'annuncio dato dalla presidente e capogruppo al Bundestag, Andrea Nahles, delle sue dimissioni da entrambe gli incarichi, che verranno formalizzate oggi e a cui seguira' il suo abbandono della politica. Secondo il settimanale tedesco ''Die Zeit'', per ''sopravvivere come forza rilevante'' a questi sviluppi, la SpD ''deve fare immediatamente cio' che non le piace: diventare radicale''. I socialdemocratici ''devono osare dare un taglio a contenuti e persone, e cio' significa uscire dalla Grande coalizione'' con Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu) con cui sono al governo in Germania dal 14 marzo 2018. Per ''Die Zeit'', la SpD deve dunque ''sviluppare idee socialdemocratiche per le sfide del digitale, della demografia, del clima e in ambito sociopolitico. Per dirla in maniera piu' patetica, la SpD deve credere di essere necessaria, e dimostrarlo stabilendo nuove priorita'''.Così non facesse, conclude, SpD collasserà fino a scomparire dalla sdcena politica della Germania.