LEGA: AGIRE SU GRANCASA

lunedì 3 giugno 2019''Il Mise convochi a breve un altro tavolo istituzionale per la crisi Grancasa. C'e' grande preoccupazione: i diversi tentativi finora messi in atto per trovare soluzioni alternative alle procedure di licenziamento collettivo non hanno portato buoni frutti''. Lo affermano in una nota congiunta il deputato Fabrizio Cecchetti, commissario a Milano e vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera e il consigliere del Carroccio in Regione Lombardia Simone Giudici. ''Servono iniziative urgenti - sottolineano gli esponenti leghisti - per tutelare i livelli occupazionali del gruppo, il futuro lavorativo e reddituale dei dipendenti coinvolti e, di conseguenza, il destino delle rispettive famiglie. Parliamo di 158 esuberi e di una procedura di licenziamento collettivo dietro l'angolo nonostante la crescita di fatturato. I punti vendita di Legnano, Nerviano e Pero sono stati interessati dalle procedure di mobilita' per 42 dipendenti e, in particolare, 20 a Pero, 13 a Nerviano e 9 a Legnano. Ecco perche' in proposito e' stata presentata al Ministro Di Maio un'interrogazione, sottoscritta anche dal deputato della Lega Fabio Massimo Boniardi, e promosso in Commissione Lavoro di Regione Lombardia un'audizione dei sindacati di Grancasa per il prossimo 10 giugno. Non c'e' tempo da perdere, ma solo soluzioni da trovare e in fretta''.