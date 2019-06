M5S: DIREMO SI' AD AUTONOMIA

lunedì 3 giugno 2019ROMA - ''Non c'e' un motivo valido per interrompere questa esperienza di governo'', dice il capogruppo M5S alla Camera, Francesco D'Uva, in un'intervista al Corriere della Sera: ''I rapporti sono buoni, almeno in Parlamento''. ''Il governo deve andare avanti - afferma - perche' abbiamo tanti punti che ancora non sono stati espletati, cari sia alla Lega, come la flat tax, sia a noi del M5s, come il salario minimo''. Direte si' all'autonomia differenziata? ''E' nel contratto di governo - risponde -. Il M5s l'ha firmato e si dovra' portare avanti purche' non vada a ledere i diritti e l'economia dei residenti delle regioni''. E ''ci aspettiamo dei si' anche da parte della Lega. Ad esempio, sull'acqua pubblica''. Come farete a tenere insieme la sterilizzazione dell'Iva, la flat tax e il salario minimo? ''Non sara' una manovra facile. Ma credo sia prioritario disinnescare l'Iva'', osserva. ''Per noi va bene la flat tax, ma aspettiamo di capire dove trovera' le coperture. E ovviamente non permetteremo l'aumento dell'Iva perche' nuocerebbe al Paese'', conclude