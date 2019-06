PMI: ITALIA BATTE GERMANIA

lunedì 3 giugno 2019L'indice dei direttori acquisti (Pmi) che monitora l'attivita' manifatturiera risale a sorpresa (per gli ''analisti'') in Italia a 49,7 a maggio, da 49,1 di aprile pur restando sotto la soglia di 50 che separa l'espansione dalla contrazione, ma comn un evidentisismo segnale di ripresa economica. Le previsioni degli ''analisti'' viceversa indicavano un calo ulteriore a 48,5. Molto male invece la Germania, dove l'indice Pmi manifatturiero - reso noto oggi - e' stabile a 44,3 continuando a segnalare contrazione dell'attivita' produttiva. Il Pmi manifatturiero francese e' stabile a 50,6, quello spagnolo scende a 50,1 da 51,8. Quindi, dati alla mano, l'Italia batte sia la Germania che la Francia e la Spagna, segnando l'unica ripresa vera della produzione nella zona euro. Da notare anche il forte divario tra l'Italia e la Germania, battuta clamorosamente dall'Italia con una differenza di più di 5 punti di indice. Il dato tedesco conferma la stagnazione economica in Germania, passaggio che porta direttamente alla recessione.