TRUMP PIALLA SINDACO LONDRA

lunedì 3 giugno 2019LONDRA - ''Sadiq Khan, che sulla base di tutte le informazioni, ha fatto un terribile lavoro come sindaco di Londra, è stato stupidamente 'sgradevole' con il presidente in degli Stati Uniti in visita'' in Gran Bretagna, ''di gran lunga il più importante alleato del Regno Unito. È un gelido perdente che dovrebbe concentrarsi sul crimine a Londra, non su di me''. E' quanto ha scritto oggi su Twitter l'inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, prima di atterrare a Londra per la sua visita di Stato. ''Kahn mi ricorda molto il nostro molto ottuso e incompetente sindaco di New York, de Blasio, che ha anche fatto un lavoro terribile -, ha solo la metà della sua altezza. In ogni caso, non vedo l'ora di essere un grande amico del Regno Unito e aspetto con impazienza la mia visita. Atterraggio ora!'', ha aggiunto Trump in un altro tweet.