MAGISTRATI & PD (INCHIESTA)

venerdì 31 maggio 2019''Sono condensati in alcuni incontri di poche settimane fa, tra il 7 e il 16 maggio, i presunti reati e le manovre consumate dal pubblico ministero romano Luca Palamara — indagato per corruzione — e il componente togato del Consiglio superiore della magistratura Luigi Spina, accusato di violazione di segreto e favoreggiamento. Un collega che i pm di Perugia titolari dell’inchiesta definiscono vicino a Palamara non solo «per interessi legati al mondo della magistratura, come le nomine dei procuratori della Repubblica di sedi vacanti, ma anche per un sottostante rapporto di natura personale e frequentazioni anche al di fuori dell’ambito “professionale”». Frequentazioni talvolta allargate ai deputati del Pd Cosimo Ferri (giudice e leader ombra della corrente di Magistratura indipendente) e Luca Lotti, ex sottosegretario a palazzo Chigi durante il governo Renzi. Incontri intercettati dagli investigatori della Guardia di Finanza nei quali Palamara — ex presidente dell’Associazione magistrati ed esponente di gruppo Unità per la Costituzione, lo stesso gruppo di Spina — avrebbe rivendicato un proprio ruolo nella trama per portare l’attuale procuratore generale di Firenze Marcello Viola alla guida della Procura di Roma''. (dal Corriere della Sera di oggi, 31 maggio 2019)