LEGA:FAR SALIRE PIL NO TASSE

venerdì 31 maggio 2019''Non potendo ridurre il debito puntiamo a far crescere il pil. Sbagliato giudicare oggi la manovra, gli effetti si vedranno nel secondo semestre del 2019. Iva non aumenterà, 80 euro passeranno da bonus a detrazione, reddito di cittadinanza non sarà tagliato''. Alberto Gusmeroli, deputato della Lega e vicepresidente della Commissione finanze della Camera, è intervenuto ai microfoni della trasmissione 'L’Italia s’è desta' condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano.''La lettera era ampiamente prevista perché il peggioramento del debito pubblico, che ha sortito degli effetti anche importanti in termini di valore nel 2018, è figlio di fatto della finanziaria del 2017. Gentiloni ha fatto una finanziaria blandissima dove stimoli alla crescita sono stati praticamente nulli e siccome il debito pubblico aumenta senza bisogno di fare di nulla perché se non si fa crescita e avanzo primario il debito continua a salire. Noi abbiamo preso in mano il governo a giugno del 2018 e il vero cuore della manovra si è avuto a dicembre con decorrenza gennaio 2019. In più stiamo per approvare decreto crescita e sblocca-cantieri, quindi è il 2019 il banco di prova di questo governo'' sostiene.