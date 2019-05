ONG INFANGANO MARINA ITALIA

giovedì 30 maggio 2019''Non permetto a nessuno di dire che la nostra Marina Militare abbia ignorato il soccorso di persone in pericolo di vita. A nessuno, sia molto chiaro! E lo dico perche' oggi qualche quotidiano e una Ong hanno alluso a questo, lasciando intendere che una nave militare italiana non sia intervenuta per salvare un barcone di migranti diretto verso le coste italiane''. Lo ha scritto su Facebook il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. ''E' - ha aggiunto - del tutto falso e strumentale! Quando e' arrivato l'allarme ai nostri uomini, la nave italiana si trovava a 80 chilometri di distanza, praticamente 2 ore di navigazione dal barcone, localizzato invece in acque di responsabilita' libica. Si e' deciso di inviare dunque, immediatamente, un elicottero, perche' quando c'e' da salvare vite umane i nostri non si sono mai tirati indietro. Anzi. La vita umana e' sacra, ma questo non puo' voler dire accogliere tutti indiscriminatamente''. Il ministro ha spiegato che ''arrivato l'elicottero, in poco meno di un'ora, i militari italiani hanno appurato che era gia' in atto un'operazione di soccorso da parte della guardia costiera libica ed hanno offerto tutto il supporto necessario. Rispetto per i nostri militari e in questo caso per la Marina. Nessuno si permetta di infangare il lavoro dei nostri uomini e delle nostre donne in uniforme'', ha concluso Trenta.