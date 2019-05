ECCO LA PEDEMONTANA VENETA

giovedì 30 maggio 2019PADOVA - ''La Pedemontana veneta è la più grande infrastruttura che si inaugura oggi in Italia: il primo tratto verrà inaugurato lunedì 3 giugno alla presenza del vicepremier Salvini''. Lo ha annunciato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine di un'inaugurazione a Padova. ''Lunedì si inaugurerà questo primo tratto di 9 chilometri, che sono importanti per il valore simbolico perché rappresentano un'opera che finirà entro il 2020, perché è la più importante grande opera oggi in Italia, 2 miliardi 258 milioni di euro, 94,5 chilometri di tracciato totale - ha sottolineato -. È un'inaugurazione fondamentale perché dà la stura burocratica a tutto il resto, perché il primo lotto apre tutti gli altri dal punto di vista burocratico''. Rispondendo ai giornalisti che gli chidevano in merito alla notizia su un'inchiesta in merito ai cantieri, Zaia ha dichiarato: ''Io non ho notizie che ci siano inchieste. Le carte sono a disposizione di tutti. Io spero che i carabinieri del Noe, che sono stati incaricati dal ministro Costa, che peraltro ho sentito, facciano rapidamente le loro indagini, in modo che si chiarisca anche questo aspetto delle discariche dei rifiuti''.