BANDA SPACCIATORI TUNISINI

giovedì 30 maggio 2019SIENA - La Polizia di Stato ho concluso, dopo numerose perquisizioni tra Siena e Grosseto, con l'arresto di tre tunisini e il sequestro di denaro, stupefacenti, e cellulari, una vasta operazione antidroga, coordinata dalla Procura di Siena e da quella per i Minorenni. Gli investigatori della Squadra mobile della questura senese, al termine dell'operazione ''Bosco segreto'', hanno arrestato tre cittadini della Tunisia rispettivamente di 21, 17 e 40 anni. Il blitz e' scattato in un appartamento di Siena, dove i poliziotti hanno trovato e sequestrato 4mila euro circa in contanti, 60 grammi di marijuana e 8 telefoni cellulari. Altre sei persone, nell'ambito della stessa attivita' d'indagine, sono state denunciate per favoreggiamento e detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I tunisini sono risultati, tra l'altro, clandestini e con precedenti per reati specifici. All'interno dell'abitazione, oltre agli arrestati, e' stato identificato un loro connazionale di 30 anni, irregolare sul territorio nazionale, nei confronti del quale sono in corso le procedure espulsive. L'indagine e' stata avviata quando, durante un controllo della Polizia su strada, in prossimita' di un'area boschiva alle porte della citta', nella zona di Pian del Lago, sono state fermate delle persone trovate in possesso di cocaina ed eroina. Seguendo i consumatori, gli investigatori sono riusciti a risalire ai cittadini tunisini raccogliendo elementi che dimostrano che avevano avviato, da oltre un anno, una florida attivita' di spaccio in diverse zone della provincia di Siena. I tre operavano in ambiti geografici anche distanti, tenuto anche conto che il gruppo criminale spacciava droga anche a Grosseto.