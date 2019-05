PRESO SPACCIATORE NIGERIANO

giovedì 30 maggio 2019Aspettava i clienti alla fermata del bus, a Torino, e per trovare nuovi acquirenti saliva sui pullman 46 e 49, avvicinandosi ai passeggeri, soprattutto giovani studenti, per convincerli a comperare eroina, cocaina o crack. L'uomo, un nigeriano 30enne conosciuto dagli investigatori come il ''pusher della fermata'', e' stato arrestato dai carabinieri dopo che ieri ha inseguito un passeggero per offrirgli dello stupefacente senza sapere che in realta' era un militare dell'Arma in borghese. Il carabiniere ha chiamato i colleghi, nella zona per un servizio antidroga, e il pusher e' stato fermato in corso Regina Margherita. Per sfuggire alle manette, ha morsicato un dito a un militare. Nascosto ai lati della pista ciclabile, vicino alla pensilina dei bus, i carabinieri hanno trovato un fazzoletto con 14 dosi di cocaina e crack. L'attivita' e' scattata nell'ambito dei servizi ad alto impatto disposti dal comando provinciale dei carabinieri di Torino nei quartieri Aurora e Barriera Milano. L'operazione ha permesso, nelle ultime 24 ore, di arrestare sei spacciatori e di sequestrare oltre 100 grammi di droga.