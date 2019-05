IMPRENDITORI STRANIERI, BENE

giovedì 30 maggio 2019MILANO - Secondo i dati della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi al 2018, la principale nazionalita' degli imprenditori stranieri a Milano sono gli egiziani con 8 mila imprese seguiti da 6mila cinesi, 3mila marocchini, bengalesi e albanesi. E anche in Lombardia gli egiziani si confermano al primo posto con 11 mila imprese, seguiti da marocchini e cinesi con 10 mila, rumeni con 9 mila, albanesi con 6 mila. In Italia prime nazionalita' i marocchini con 67 mila imprese, i cinesi con 53 mila, i rumeni con 50 mila, gli albanesi con 32 mila, i bengalesi con 31 mila. Ci sono inoltre 25 mila ditte con titolare dai paesi arabi in Lombardia su 105 mila in Italia, stabili in un anno e +13 per cento in cinque anni. Si tratta, in prevalenza di imprenditori da Egitto, 11 mila, Marocco, 10 mila, Tunisia, 3 mila. A Milano si concentrano 13 mila ditte, a Bergamo, Brescia, Monza e Brianza circa 2 mila, a Varese, Como, Pavia, Mantova circa mille. In Italia prime Milano con 13 mila ditte, Roma con 8 mila, Torino con 6 mila, Napoli con 4 mila, Caserta con 3 mila. Oltre 2 mila a Reggio Emilia, Firenze, Genova, Reggio Calabria, Salerno, Bergamo. Crescono anche le imprese estere e controllate da stranieri al ritmo del 2 per cento in un anno e del 20 per cento circa in cinque anni in Lombardia e in Italia. Per Milano del 3 per cento in un anno e del 34 per cento in cinque anni. Pesano un decimo di tutte le imprese in Lombardia e in Italia, un peso che sale al 16 per cento per Milano. Per Marco Accornero, membro di giunta della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ''le attivita' di imprenditori nati all'estero, per la maggior parte sono ditte individuali, sono in crescita''