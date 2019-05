FEDRIGA: LETTERA UE? FOLLIA

giovedì 30 maggio 2019''Se non hanno capito che l'Europa deve cambiare e, se due giorni dopo il voto, mandano 'letterine' in giro per i Paesi'' sono ''semplicemente fuori dal mondo, fuori dalla realtà e molto lontano dalle esigenze dei cittadini e delle imprese''. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, oggi a Trieste, commentando l'invio da parte della Commissione UE di una lettera in cui si chiedono chiarimenti sui 'fattori rilevanti' che hanno portato all'aumento del debito. ''Mi sembra che chi ha governato fino a oggi l'Europa sia stato palesemente bocciato - ha sottolineato il governatore -. Dalla Francia alla Germania, con addirittura la discesa della Merkel a tutti i Paesi in cui il Ppe e i Socialisti hanno avuto una contrazione''. ''Aspettiamo la nuova Commissione Ue e l'insediamento del nuovo Europarlamento e speriamo che sia in grado di costruire una Europa basata sugli interessi dei cittadini europei'' ha concluso.